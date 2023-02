PSG : «Il n’a pas les moyens», alerte rouge pour un projet du Qatar

Hugo Chirossel

Le Qatar a fait une offre officielle afin de racheter la totalité des parts de Manchester United. Étant déjà propriétaire du Paris Saint-Germain, la proposition provient de Jassim bin Hamad Jaber Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank et fils de l'ancien premier ministre qatari. Toutefois, selon le journaliste Philippe Auclair, il n'aurait pas les moyens de s'offrir les Red Devils sans l'appui de la famille royale, ce qui pourrait poser un gros problème.

C’était attendu depuis quelques jours, mais c’est désormais officiel : le Qatar a fait une offre afin de racheter Manchester United. Une proposition qui provient de Jassim bin Hamad Jaber Al Thani, président de la Qatar Islamic Bank (QIB). Un moyen pour les Qataris de contourner les règles de l’UEFA, qui interdit deux clubs d’avoir le même propriétaire. En revanche, d’après le journaliste Philippe Auclair, Jassim bin Hamad Jaber Al Thani n’a tout simplement pas les moyens de racheter Manchester United.

«D’où vient cet argent ?»

« L’initiative pour Manchester United ? Non pas l’Émir du Qatar lui-même, mais un prince de la famille royale qatarie qui s’appelle Jassim Bin-Hamad Al-Thani (…). Il a mis sur la table son challenge pour prendre le contrôle de la part détenue par la famille Glazer. Il y a une partie très obscure dans tout ça. D’où vient cet argent ? Quand vous pensez que Manchester United va être vendu pour quoi ? La somme exacte, personne ne la connaît, mais ce sera plus que 5Md€ », a-t-il déclaré sur France Bleu .

«Ce prince qatari n’a absolument pas les moyens personnels»