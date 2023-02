PSG : C’est confirmé, le Qatar est menacé pour son projet à 4,5Mds€

Arnaud De Kanel

Après avoir racheté le PSG, le Qatar se lance désormais dans un tout nouveau projet. Le plus petit pays du Golfe a formulé une offre officielle à la famille Glazer pour racheter le mythique club de Manchester United. Ce samedi, c'est au tour du groupe INEOS de communiquer au sujet de ce rachat. Une menace sérieuse pour les propriétaires du PSG.

Le Qatar est-il sur le point de lâcher le PSG ? Pour l'heure, l'émir assure que son pays ne se désengagera pas, bien qu'il vient de formuler une offre pour racheter Manchester United. Cette offre atteindrait les 4,5Mds€ et elle pourrait marquer un tournant dans l'histoire du football et surtout celle du PSG, car si le Qatar parvient à ses fins, la priorité sera donné au club mancunien. Que les supporters du PSG se rassurent, un nouveau concurrent vient de débarquer dans le dossier et risque de mener la vie dure au Qatar.

Le Qatar officialise pour Manchester United

Ce vendredi, le Qatar communiquait officiellement sur le rachat de Manchester United, assurant avoir transmis une première offre. « Le cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani a confirmé aujourd’hui qu’il avait soumis une offre pour acquérir 100 % du Manchester United Football Club. L’offre prévoit de redonner au club sa gloire d’antan, tant sur le terrain qu’en dehors, et - surtout - de replacer les supporters au cœur du Manchester United Football Club. L’offre sera totalement exempte de dettes via la Fondation Nine Two du Cheikh Jassim, qui cherchera à investir dans les équipes de football, le centre de formation, le stade et les infrastructures plus larges, l’expérience des supporters et les communautés que le club soutient », pouvait-on lire. Très intéressé depuis le départ, Jim Ratcliffe et son groupe INEOS ont contre-attaqué ce samedi.

INEOS passe à l'attaque !