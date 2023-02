Le calvaire continue pour cette star du PSG

Amadou Diawara

Depuis le début de l'année, Marquinhos est dans la tourmente au PSG. Alors que le club de la capitale enchaine les mauvais résultats, le capitaine de Christophe Galtier est pointé du doigt pour ses mauvaises performances et son attitude envers les supporters. Et maintenant, c'est le corps de Marquinhos qui l'a lâché. En effet, le Brésilien sera absent ce dimanche après-midi contre le LOSC à cause d'une blessure à la cuisse.

L'année 2023 ne sourit pas du tout au PSG. Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le club emmené par Christophe Galtier enchaine les contre-performances, ayant essuyé ses cinq premières défaites de la saison.

Marquinhos forfait pour PSG-LOSC

Symbole de cette crise, Marquinhos vit un véritable calvaire ces dernières semaines. En effet, le capitaine du PSG est décrié pour son attitude sur et en dehors du terrain. Loin de son meilleur niveau sportivement, Marquinhos s'est mis à dos les supporters parisiens parce qu'il aurait demandé à ses coéquipiers de ne pas les saluer après la défaite face à l'AS Monaco, et, ce, parce qu'ils étaient énervés.

Retour à l'entrainement la semaine prochaine

Pour ne pas arranger les affaires de Marquinhos, il est désormais abandonné par son corps. Blessé à la cuisse gauche depuis le choc face au Bayern de ce mardi soir, le capitaine du PSG est forfait pour le duel face au LOSC, prévu ce dimanche après-midi. Alors que Marquinhos est absent du groupe de Christophe Galtier, le PSG a annoncé un retour à l'entrainement collectif la semaine prochaine.