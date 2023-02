Neymar - Mbappé : Le PSG court à la catastrophe

Axel Cornic

Depuis le début de l’ère QSI, la gestion du vestiaire a toujours été une donnée très importante au Paris Saint-Germain. C’est encore plus vrai avec les grandes stars que sont Kylian Mbappé et Neymar, arrivés ensemble en 2017 au PSG, mais dont la relation semble s’être compromise au fil des années.

On pensait les choses arrangées, mais ce début d’année 2023 a relancé les débats autour de Neymar et de Kylian Mbappé. Le Brésilien ne semble en effet pas vraiment accepter le rôle de plus en plus important de son jeune coéquipier, qui en mai dernier a signé une prolongation record avec le PSG.

C’est la crise au PSG, il peut craindre le pire https://t.co/I7CKIT0gIN pic.twitter.com/VQ0f6hCMbE — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Neymar a relancé la polémique

Récemment, un nouvel épisode de cet interminable feuilleton s’est déroulé, avec Kylian Mbappé qui a tenu à remobiliser les troupes après la défaite face au Bayern Munich (0-1). Une sortie qui a coïncidé avec une escapade de Neymar à un tournoi de poker, ainsi que dans une très célèbre chaîne de fast-food.

Un vestiaire à la merci des deux stars ?