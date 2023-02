Un transfert est annoncé pour Neymar, ça promet d’être légendaire

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2027, Neymar pourrait vivre ses derniers mois au Paris Saint-Germain. L’ambiance commence en effet à être invivable pour le Brésilien, qui vit à l’ombre de Kylian Mbappé et qui enchaine les polémiques, se mettant à dos les dirigeants parisiens. Une situation qui aurait attiré l’attention de plusieurs cadors de Premier League, qui seraient disposés à frapper un très gros coup avec la star du PSG.

Après l’Espagne et la France, Neymar pourrait partir à la conquête de l’Angleterre. Depuis quelques jours, l’idée d’un possible départ du PSG prend forme pour l’attaquant de 31 ans et une seule destination semble possible, avec la Premier League.

PSG : Neymar vers un transfert, une nouvelle annonce tombe https://t.co/v9FM8ZsSwo pic.twitter.com/GG9ypYDnVy — le10sport (@le10sport) February 18, 2023

Plusieurs clubs de Premier League sur le coup

Une rencontre entre le PSG et Chelsea a récemment été évoquée et Neymar semble avoir été l’un des sujets des conversations. Mais en Premier League il y aurait également d’autres candidats avec Manchester City, Manchester United, Liverpool ou encore Newcastle.

Le PSG réclame un « montant énorme »