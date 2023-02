Ça chauffe au PSG, Mbappé prend cher

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La polémique enfle au PSG après la virée de Neymar dans un célèbre fast-food, seulement quelques heures après un avertissement de Kylian Mbappé. Dans cette affaire, certains journalistes et observateurs prennent le parti de l'international brésilien, qui bénéficiait d'une journée de repos. Selon eux, l'ancienne star du FC Barcelone est libre de faire ce qu'il veut.

Trois défaites lors des trois derniers matches, la crise s'est installée au PSG. Bien loin de son niveau aperçu avant le début de la Coupe du monde, le club de la capitale est plein doute. Submergé par l'incertitude, le groupe de Christophe Galtier est sans solution. Après le match perdu face au Bayern Munich mardi dernier, Kylian Mbappé est revenu aux fondamentaux. Dans le vestiaire, il a appelé ses coéquipiers à « bien manger et bien dormir ». Présent lors de ce discours, Neymar l'a rembarré, indirectement, en filant au McDonalds quelques heures après, mais aussi en participant à un tournoi de poker.

L'INFO DU JOURUn nouveau projet légendaire s'offre à Neymar ! pic.twitter.com/mpIUFqjq5w — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Il a une vie quand même, il faut que sa vie continue »

Pour Djibril Cissé, Neymar est dans son droit le plus strict. « Il a une vie quand même, il faut que sa vie continue. Il faut qu’il arrive à trouver de la bonne humeur, et peut-être que ça passe par une bonne partie de poker. Le message de Mbappé ? Même sans la phrase de Mbappé, il serait parti au McDo » a déclaré l'ancien buteur de l'OM sur le plateau de L'Equipe de Greg. Même son de cloche chez Karim Bennani. Pour lui, le souci est ailleurs.

« On ne va pas être-là à vérifier l’assiette de Neymar »