Kylian Mbappé a demandé plus de sérieux à ses coéquipiers, après la défaite du PSG face au Bayern Munich mardi dernier (0-1). Un conseil, que n'a pas écouté Neymar. L'international brésilien s'est rendu dans un fast-food avec des amis et a participé à un tournoi de poker. Mais pour certains journalistes, l'ancien du FC Barcelone est dans son droit.

Kylian Mbappé avait demandé à ses coéquipiers de bien « dormir et manger » après la défaite du PSG en Ligue des champions mardi dernier. C'est raté. Quelques heures après le match face au Bayern Munich, Neymar se rendait dans un célèbre fast-food avec ses amis d'enfance. Mais pour Karim Bennani, l'international brésilien n'a rien fait de mal.

« Qu’il aille faire ce qu’il veut »

« Je ne crois pas que ce soit lié à ce qu’a dit Mbappé. Et si c’est le cas, Mbappé n’est pas le président de Neymar au PSG. Il a envie de faire ce qu’il veut sur un jour off. Qu’il aille faire ce qu’il veut. On ne va pas être-là à vérifier l’assiette de Neymar » a-t-il déclaré sur le plateau de L'Equipe de Greg .

« Le problème de Neymar, c’est qu’il n’est pas bon en ce moment »