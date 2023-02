McDo, Neymar… Mbappé explose dans le vestiaire du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est le sujet du moment. La vie nocturne de Neymar créée des débats, alors que le PSG ne traverse pas la meilleure phase de sa saison. Hasard ou pas, l'international brésilien a participé à un tournoi de poker et s'est rendu dans un fast-food quelques heures après une mise en garde de Kylian Mbappé dans le vestiaire parisien.

Arrivé cet été, le duo composé de Luis Campos et Christophe Galtier traverse sa première crise. Depuis la fin de la Coupe du monde, le PSG affiche un message inquiétant, et ce n'est pas la prestation face au Bayern Munich mardi soir (défaite 0-1), qui rassurera les supporters parisiens. Beaucoup de joueurs ne se sont pas montrés au niveau ces dernières semaines et Kylian Mbappé en a pleinement conscience. « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien et dorme bien » avait prévenu la star du PSG. Un conseil, que n'a pas écouté Neymar. L'international brésilien a profité de sa journée de repos pour participer à un tournoi de poker, mais aussi pour se rendre dans un fast-food avec ses amis d'enfance. Une provocation de la part de Neymar ou un simple hasard ?





Mbappé pousse un coup de gueule, Galtier confirme

Alors que la polémique enfle, Christophe Galtier a réagi en conférence de presse. Il confirme que Mbappé avait fait passer ce message, également, dans le vestiaire du PSG. « Ce que Kylian a dit en zone mixte, c'est ce qu'il a dit dans le vestiaire. C'était des propos matures et bienvenus. Vous ne pouvez pas, et je ne vais pas associer les mots de Kylian avec la photo de Ney dans un fast-food » a confié le technicien.

« Je me suis entretenu avec Neymar »