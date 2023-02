PSG : Neymar dérape, Mbappé avait raison

La rédaction

Après la défaite face au Bayern Munich mardi soir (0-1), l’attaquant du PSG Kylian Mbappé avait tenu des propos que certains ont interprété comme une piqûre de rappel envers certains joueurs, dont Neymar. Aperçu mercredi dans un fast-food, le Brésilien a lancé une nouvelle polémique. Jean-Bernard Fabre, docteur en physiologie, spécialisé dans le mécanisme de la fatigue, a confirmé l’importance d’une bonne nutrition dans le sport de haut niveau.

Kylian Mbappé avait déclaré après la défaite du PSG mardi soir : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé, que chacun dorme bien, mange bien » . Une déclaration qui pourrait viser l’hygiène de vie de certains de ses coéquipiers, dont Neymar. Jean-Bernard Fabre, dans des propos rapportés par le Parisien , a réagi à cette sortie de Kylian Mbappé, lui qui est docteur spécialisé dans le mécanisme de la fatigue.

« ça doit le rendre fou » constate le docteur Fabre

Jean-Bernard Fabre déclare : « Normalement, il n’a pas besoin de dire ça, dit le spécialiste. Ça me paraît complètement fou. C’est une sortie très forte je trouve. Ça montre aussi à quel point il est compétiteur. Je pense que si lui fait les efforts et qu’il voit que culturellement les mecs autour ne les font pas, ça doit le rendre fou ». Ce dernier en a profité pour expliquer le mécanisme de récupération, qui est liée à la nutrition : « La récupération se fait essentiellement pendant le sommeil » mais aussi que « la diététique et la récupération sont très associées puisqu’en fonction de ce que vous allez manger et de la quantité vous allez avoir des réponses différentes de votre organisme » .

« Vous ne récupérez pas », il craint le pire pour Neymar