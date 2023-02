Neymar fait polémique au PSG, ce n’est pas la première fois

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé a demandé à ses partenaires de prendre soin d'eux pour être en pleine forme lors du duel retour de Ligue des Champions face au Bayern, Neymar a préféré l'ignorer. En effet, le numéro 10 du PSG a provoqué la polémique, en s'affichant dans un fast food et en train de veiller pour jouer au poker. Et malheureusement pour le club de la capitale, c'est une habitude pour Neymar de faire parler de lui négativement.

Ce mardi soir, le PSG s'est incliné face au Bayern lors du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Après la rencontre, Kylian Mbappé a donné une consigne à ses partenaires pour que le PSG ait un maximum de chances de pouvoir renverser le club bavarois à Munich le 8 mars : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien » . Toutefois, Neymar préfère ignorer cette sortie de Kylian Mbappé.

Le PSG boucle un transfert à 37M€, les joueurs ne digèrent pas https://t.co/h9euG32Bj3 pic.twitter.com/oOBoIwfXlV — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

Neymar provoque Kylian Mbappé

Malgré la demande de Kylian Mbappé de prendre soin de lui, Neymar n'en fait qu'à sa tête. En effet, la star brésilienne s'est affiché avec des amis dans un fast food (McDonald's), avant de veiller pour participer à un tournoi nocturne de poker. Une attitude qui a provoqué la polémique au PSG. Et à un peu plus de deux semaines du plus gros rendez-vous de sa saison, le club de la capitale n'avait pas besoin de ça maintenant. Toutefois, le PSG est habitué à voir Neymar provoquer la polémique depuis qu'il a signé à l'été 2017.

Neymar, un habitué des polémiques au PSG

En effet, Neymar a provoqué la polémique à plusieurs reprises depuis sa signature au PSG. A deux reprises, Neymar a été impliqué dans un penaltygate. Une première fois lors de sa première année au PSG avec Edinson Cavani, qui était le tireur attitré avant son arrivée à Paris ; et une seconde fois au début de cette saison, lorsque Kylian Mbappé a été désigné tireur numéro un par Christophe Galtier. Par ailleurs, Neymar a également fait parler de lui en se montrant violent avec un supporter. Alors que le PSG a perdu la finale de la Coupe de France face au Stade Rennais en avril 2019, le numéro 10 du PSG a asséné un petit coup au visage d'un spectateur du Stade de France qui le provoquait. Enfin, Neymar a été poursuivi par une jeune femme brésilienne pour un viol qu'il aurait commis le 15 mai 2019, avant d'être sorti d'affaire, faute de preuve.