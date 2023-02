Mbappé s’est agacé au PSG, c’est confirmé

La rédaction

Depuis plusieurs jours, voire semaines, on découvre un nouveau visage de Kylian Mbappé. S'il a toujours été très à l'aise devant les médias, et ce dès ses débuts tonitruants avec Monaco en 2017, le natif de Bondy se montre maintenant plus à l'aise dans les vestiaires. En effet, de multiples rumeurs, confirmées depuis faisaient état de prises de parole répétées de Mbappé dans les vestiaires, avec une réaction par la suite.

En plus d'être un leader sur le terrain, Kylian Mbappé semble en devenir un dans les vestiaires. Déjà, pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l'attaquant du PSG avait élevé la voix dans les vestiaires à la mi-temps de France-Argentine. Une prise de parole conclue par un triplé mais il aura au moins eu le mérite de remobiliser les troupes françaises. Et il commence à faire pareil avec le PSG.

Mbappé lance déjà le match retour

Déjà, au micro de Canal + après le match perdu face au Bayern Munich (0-1), Kylian Mbappé s'était montré motivé et pas du tout abattu avant de se déplacer à Munich, le 8 mars prochain. Et, selon Le Parisien , il aurait également pris la parole dans les vestiaires après le match pour déjà lancer la réaction avant le match retour.

Neymar fait polémique au PSG, ce n’est pas la première fois https://t.co/0YbLU4gMvP pic.twitter.com/mG0LABR8WO — le10sport (@le10sport) February 17, 2023

« Kylian Mbappé a parlé après le match »