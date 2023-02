« Je pourrais le t***», Shakira relance le clash avec Piqué

La rédaction

Séparés depuis juin 2022, la chanteuse Shakira et l’ex joueur du FC Barcelone Gérard Piqué constituaient autrefois l’un des couples les plus populaires du monde. Visiblement très touchée par cette séparation, la chanteuse colombienne avait fait plusieurs fois fait allusion de manière explicite à son ex compagnon. Récemment, c’est une photo sur Instagram qui a relancé l’affaire…

Il y a quelques semaines, Shakira dévoilait déjà une chanson désormais très populaire, dans laquelle la chanteuse taclait déjà Gerard Piqué. Les paroles parlaient d’elles-mêmes : « Tu m'as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte (…) J'étais trop grande pour toi, tu as maintenant une comme toi (...) tu as changé une Ferrari contre une Twingo, une Rolex contre une Casio » . Ce à quoi l’ancien footballeur avait répondu avec une photo de lui à la fois avec une Twingo, puis une autre avec une montre Casio, en guise de répartie. Mais un nouveau post de Shakira pourrait relancer ce clash.

Des mots très forts dans le dernier post de Shakira

C’est sur le réseau social Instagram que la chanteuse a lâché une nouvelle bombe. En effet, son dernier post la dévoile en train de chanter une chanson de la chanteuse américaine SZA, dont le refrain possède des paroles plutôt visées : « Je pourrais tuer mon ex, ce n'est pas la meilleure idée » .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shakira (@shakira)

Piqué est prévenu