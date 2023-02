Les 3 plus beaux PSG - Bayern Munich de l’histoire

Alexis Poch

Auteur d'une saison remarquable, le PSG nage tout de même en plein doute avant d'accueillir le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un adversaire que les Parisiens ont déjà croisé à plusieurs reprises dans l'histoire et dont voici les 3 plus belles batailles.

Si le Bayern Munich n'arrivera pas non plus forcément dans les meilleures dispositions, il faut avouer que cet affrontement arrive au pire moment pour le PSG. D'autant plus que le club aurait pu perdre Kylian Mbappé et Lionel Messi notamment, qui viennent de subir une blessure. Avant de se plonger dans ce match de mardi soir, retour sur les trois plus beaux matches de l'histoire commune entre les deux clubs.

1994 : Exploit de Weah pour la première

Les deux clubs se sont déjà affrontés 11 fois mais il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de connaître un beau souvenir sur le terrain. En 1994, pour la première participation du club de la capitale dans la plus grande compétition européenne, le PSG fait face au Bayern Munich et propose un jeu intéressant. Vainqueurs à l'aller, les Parisiens remettront ça au retour à Munich sur un exploit de George Weah une fois de plus. Le Libérien envoie un missile en lucarne et ce but est encore considéré comme l'un des plus beaux du club en Ligue des champions. Les Parisiens s'inclineront en demi-finales face au Milan AC.

2017 : Une gifle à domicile

Les deux clubs ont dû attendre 17 ans pour se retrouver sur le terrain et en 2017, Paris et Munich sont bien présents lors de la phase de poules. Lors du match aller, les Parisiens prennent largement le dessus sur leur adversaire avec des buts de Dani Alves, Edinson Cavani et Neymar. Pour le Bayern, c'est une grosse défaite qui sera décisive pour l'avenir de Carlo Ancelotti, remercié quelques temps après le match.

2021 : Le vrai combat

Difficile de ne pas placer ce match comme étant l'un des plus beaux car les affrontements entre le PSG et le Bayern Munich ont souvent tourné largement à l'avantage d'une équipe. Les Bavarois ont même remporté la Ligue des champions face aux Parisiens en 2020 mais ce match aller de 2021 mérite bien sa place. En quarts de finale aller, le PSG livre un superbe combat sous la neige de Munich et aura bien du mal à se débarrasser de son adversaire, privé de Robert Lewandowski. Après le doublé de Kylian Mbappé, Paris s'impose finalement 3 buts à 2 et résistera au retour pour se qualifier pour les demi-finales.