L’OM «fait plaisir» à une star, il le paye cash

La rédaction

L'OM pouvait distancer Lens dans la course à la deuxième place et pas se laisser distancer par le PSG dans la course au titre, en cas de victoire face à Nice dans un Vélodrome bouillant. Et bien ils n'ont réussi à faire ni l'un, ni l'autre, puisque Nice est venu s'imposer 3-1. Une contreperformance qui a notamment vu la nouvelle recrue, Vitinha être en grande difficulté. Mais pour Ludovic Obraniak, la faute est à mettre sur le dos d'Igor Tudor, l'entraîneur marseillais.

La surprise de la composition de départ de l'OM proposée par Igor Tudor ne fut pas la titularisation de Vitinha, mais celle de Dimitri Payet. Le Réunionnais, qui n'avait disputé que 44 minutes sur les trois dernières rencontres démarrait comme titulaire et capitaine.

« Il ne connaît pas bien le système »

Dans le quotidien L'Équipe , Ludovic Obraniak ancien joueur de Bordeaux ou Lille n'a pas compris les choix de l'entraîneur de l'OM, Igor Tudor, notamment concernant Payet et Vitinha : « C’est la première fois que je vois Tudor fendre l’armure en voulant faire plaisir à Payet. Jusqu’à présent c’était un monstre de sang froid clinique pragmatique. Pour moi il y a une erreur, c’est de faire commencer Vitinha. Il ne connaît pas bien le système, c’est un match important, et compliqué. Il aurait dû le faire entrer une demi-heure… »

C’est annoncé, l’OM va boucler un départ de dernière minute https://t.co/alvhRAE1ty pic.twitter.com/JL6bFxppIr — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« J’ai presque vu du Bielsa »