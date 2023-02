L’incroyable hommage destiné à Lionel Messi

Thomas Bourseau

Lionel Messi a fait chavirer le coeur des Argentins pendant le Mondial au Qatar remporté par l’Albiceleste. Résultat ? Quelques semaines après la victoire argentine, la fête est toujours au rendez-vous et sur ses terres natales, Messi a une nouvelle fois été célébré en grande pompe.

Lionel Messi semblait être moins en forme depuis la fin du Mondial au Qatar et le sacre de son Albiceleste au nez et à la barbe de l’équipe de France de Kylian Mbappé. Mais finalement, lors des deux dernières sorties du PSG sans Neymar et une partie sans Kylian Mbappé qui s’est blessé mercredi face à Montpellier (3-1), Lionel Messi est parvenu à trouver le chemin des filets une fois face aux Héraultais et samedi lors de la réception du Toulouse FC au Parc des princes (2-1).

Lionel Messi de retour au top après le Mondial remporté par l’Argentine

Certes, Lionel Messi retrouve son efficacité devant le but, mais c’est surtout son apport dans le jeu qui est à noter lors des deux sorties en question du PSG. De quoi le remettre sur le devant de la scène un peu plus d’un mois après la victoire argentine en Coupe du monde. Sur ses terres, Messi est perçu comme un prophète et une idole.

El homenaje de @Newells a Lionel #Messi impresionante 🔟🇦🇷⭐️⭐️⭐️🏆🤩 en el 🏟️ Coloso del Parque Marcelo Bielsa . pic.twitter.com/tIbAW6T1o2 — Veronica Brunati (@verobrunati) February 5, 2023

Les Newell’s Old Boys font un tifo XXL à l’effigie de Messi

Dans El Coloso del Parque Marcelo Bielsa des Newell’s Old Boys, les supporters du club argentin ont littéralement mis le feu dans les tribunes du stade avec un incroyable tifo en l’honneur de Lionel Messi, l’enfant du pays et le sauveur de la nation puisque l’Argentine courrait depuis 1986 derrière un troisième sacre mondial. Et comme en atteste la vidéo ci-dessus, Messi est un dieu en Argentine.