PSG : La réaction inattendue de Messi à la blessure de Mbappé

Thibault Morlain

Face à Montpellier, le PSG s’est imposé. Mais au-delà de cette victoire, le club de la capitale s’est avant tout inquiété pour l’état de santé de Kylian Mbappé. En effet, après une vingtaine de minutes, le numéro 7 parisien a dû céder sa place, touché à la cuisse. En l’absence de Neymar, Lionel Messi s’est alors vu confier les commandes du PSG et l’ancien du FC Barcelone s’est montré plutôt serein face à cette responsabilité.

Le grand rendez-vous de la saison approche pour le PSG. En effet, le 14 février, le club de la capitale va accueillir le Bayern Munich pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Pour espérer soulever la coupe aux grandes oreilles, il faudra donc se débarrasser des Bavarois. Mais pour cette première manche, il faudra le faire sans Kylian Mbappé. En effet, il y a quelques jours, face à Montpellier, le numéro 7 du PSG s’est blessé à la cuisse et le verdict est par la suite tombé avec une indisponibilité de 3 semaines.

Le PSG lâche une annonce forte pour le retour de Mbappé https://t.co/X7imPkXzum pic.twitter.com/3kRanLRuXr — le10sport (@le10sport) February 5, 2023

« Tranquille »

En l’absence de Kylian Mbappé, mais aussi de Neymar, actuellement éloigné des terrains, le PSG s’en remet donc totalement à Lionel Messi. Et l’Argentin répond présent, lui qui a été décisif face à Montpellier et ce samedi contre Toulouse. D’ailleurs, ce dimanche, pour Téléfoot , Luis Campos a révélé l’une de ses discussions avec La Pulga à la mi-temps de la rencontre face au MHSC suite à la blessure de Mbappé. « Je me rappel d’un petit mot que j’ai dit à Messi le dernier match (contre Montpellier) à la mi-temps. Je lui ai : « Leo, il faut que tu prennes les autres avec toi ». Il a dit : « Tranquille ». Et il a fait une deuxième mi-temps exceptionnelle », a alors raconté Campos à propos d’un Messi pas vraiment ébranlé par la sortie du crack de Bondy.

« Perdre Kylian, bien sûr que c’est dur »