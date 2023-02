Le PSG peut-il battre le Bayern sans Kylian Mbappé ?

La rédaction

Ce mercredi soir face à Montpellier, Kylian Mbappé est sorti sur blessure. Victime d'une lésion à la cuisse, le numéro 7 du PSG va manquer trois semaines de compétition. Par conséquent, Kylian Mbappé sera absent pour le choc face au Bayern le 14 février. Selon vous, le PSG peut-il battre le Bayern sans lui ?

Seulement trois jours après la finale de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entrainement au PSG, et ce, après avoir obtenu le feu vert de sa direction. Après avoir joué quelques matchs, le numéro 7 parisien a pris des vacances bien mérités avec son grand ami Achraf Hakimi. Accompagné du Marocain - classé quatrième du Mondial avec sa sélection - Kylian Mbappé a voyagé aux Etats-Unis et au Maroc.

«Messi tient l’équipe», l'entraineur du PSG désigne son «leader» https://t.co/AyOFtwVJre pic.twitter.com/iyGySg7JN1 — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Kylian Mbappé absent contre le Bayern

De retour avec le PSG, Kylian Mbappé a continué à enchainer les longs déplacements. En effet, le club parisien s'est rendu au Qatar pour une préparation hivernale, avant de s'envoler vers l'Arabie Saoudite pour affronter une équipe locale composée de Cristiano Ronaldo. (19 janvier). Et malheureusement pour Kylian Mbappé, sa cuisse a craqué ce mercredi.

Leo Messi et Neymar pour sauver le PSG ?

Lors du duel entre le PSG et Montpellier de ce mercredi, Kylian Mbappé a dû sortir sur blessure. Comme annoncé par le club parisien, son numéro 7 souffre d'une lésion à une cuisse et sera écarté des terrains pendant trois semaines. Alors que le PSG affronte le Bayern le 14 février - huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes - Kylian Mbappé ne sera donc pas du rendez-vous. Pour le plus grand regret de Christophe Galtier. Toutefois, le coach du PSG pourra toujours compter sur Leo Messi - qui est en grande forme - et sur Neymar, qui devrait être remis de son pépin à la cheville.



A votre avis, le PSG peut-il battre le Bayern sans Kylian Mbappé ? C'est le moment de voter !