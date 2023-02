Une brèche s’ouvre pour le PSG, Mbappé va adorer

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort offensif, le Paris Saint-Germain ciblait Hakim Zyiech, Malcom et Rayan Cherki cet hiver. Une nouvelle fois, le club de la capitale n'est pas parvenu à obtenir ce qu'il désirait et est mis sous pression par Kylian Mbappé qui réclame du sang neuf en attaque. Et voilà qu'une opportunité s'offre à Luis Campos en Angleterre !

Pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat, le PSG lui a dressé les contours d'un projet sportif alléchant avec en ligne de mire le recrutement d'un avant centre. Une promesse non-tenue par les Parisiens et qui alimente les envies de départ de l'attaquant star. Un club anglais a réalisé un mercato ahurissant pourrait pousser vers la sortie l'un de ses attaquants, déjà sur les tablettes du club de la capitale.

Aubameyang sur le départ

D'après les informations de Média Foot , Pierre-Emeric Aubameyang serait pisté par le PSG en vue d'un transfert. Alors que ce dossier était quelque peu passé aux oubliettes, il pourrait reprendre de l'ampleur suite au mercato infernal de Chelsea. Les Blues ont craqué en dépensant plus de 200M€ cet hiver. Ainsi, le Gabonais a rétrogradé dans la hiérarchie au point de ne pas être inscrit pour la Ligue des champions. Son entourage confie au Telegraph que Chelsea ferait tout pour le pousser dehors. Son entraineur Graham Potter a conscience de son mal-être.

«Je peux comprendre qu’il soit déçu»