Le PSG l’a poussé dehors, il va revivre un cauchemar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Désireux de finir sa carrière européenne du côté du Parc des Princes, Angel Di Maria a dû faire ses valises en mai dernier, le PSG n’envisageant pas la prolongation de contrat de l’international argentin, désormais à la Juventus. Le champion du monde est désormais épanoui à Turin, mais il pourrait revivre une désillusion similaire dans les mois à venir.

Après sept saisons au PSG, Angel Di Maria quittait la capitale française en fin de saison dernière, son contrat arrivant à son terme. Une fin de parcours décidée par le club de la capitale et son directeur sportif d’alors Leonardo, alors que l’Argentin souhaitait poursuivre sa carrière au PSG. « Je voulais rester , confirmait dans la foulée Di Maria dans un entretien accordé à TyC Sports. J’avais un contrat de deux saisons. J'en ai joué une et l'autre devait être décidée par les deux parties. J'ai dit au club en janvier que je voulais rester et ils m'ont dit qu'ils devaient voir ce qui allait se passer. L'élimination contre Madrid et tout le tapage qui a été fait ont peut-être joué contre moi. Il y a d'autres joueurs qui vont sûrement partir. Mon départ était le plus facile à acter parce qu'ils n'avaient pas besoin de me renouveler. » Une désillusion que le récent champion du monde pourrait revivre prochainement.

Di Maria s’imagine rester à la Juve, mais...

Désormais à la Juventus, Angel Di Maria voit son futur s’inscrire en pointillé, son contrat arrivant à expiration le 30 juin prochain. La formation bianconero voulait pourtant voir l’Argentin signer pour deux saisons à son arrivée, mais le principal intéressé s’était montré réticent, voulant trancher pour son avenir après le Mondial au Qatar. La situation a évolué, et Angel Di Maria s’imagine aujourd'hui poursuivre avec la Vieille Dame comme il l'indiquait sur DAZN Italia il y a peu : « Ma priorité est toujours ma famille , explique-t-il. Ma famille est heureuse à Turin, elle est heureuse ici. Je suis dans le plus grand club d’Italie et l’un des plus grands d’Europe. Et moi aussi je suis heureux ici. » Mais aujourd’hui, ce sont les dirigeants turinois qui auraient de gros doutes sur la continuité de leur attaquant.

Catastrophe pour Mbappé, Messi peut se réjouir https://t.co/wSEJfNAXw4 pic.twitter.com/CYf91jpoZb — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

La Juventus doit assainir ses comptes et affiche de gros doutes