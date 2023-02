Le PSG avait un plan pour Mbappé, l'échec est total

Arnaud De Kanel

Trois jours après la finale perdue en Coupe du monde, Kylian Mbappé faisait son retour à l'entrainement avec le PSG, là où les autres mondialistes avenir pris du repos. La détermination du Bondynois était sans faille et il avait concocté un plan avec le PSG afin de se reposer plus tard. Finalement, tout a échoué.

Blessé face à Montpellier, Kylian Mbappé sera éloigné des terrains pendant trois semaines. La gestion du meilleur buteur de la Coupe du monde interroge bien évidemment, lui qui avait fait son retour à l'entrainement 3 jours après être rentré du Qatar. Le PSG avait une idée en tête.

Le PSG active une piste inattendue pour aider Mbappé https://t.co/HMluvu7rZr pic.twitter.com/RyBe7TzGht — le10sport (@le10sport) February 4, 2023

Repousser le RC Lens pour se donner de l'air

D'après les informations de RMC Sport , le PSG avait tout planifié pour le retour de Kylian Mbappé. L'attaquant était d'accord avec le club pour être de la partie face à Strasbourg et au RC Lens en championnat. Le but de ce plan était de repousser les Lensois à une dizaine de points au classement et permettre ainsi à Mbappé de partir en vacances l'esprit tranquille.

Le plan a échoué !

Si l'idée était intelligente, elle a finalement tourné au fiasco. En effet, Kylian Mbappé n'avait rien pu faire face à des Lensois survoltés qui s'étaient imposés 2 buts à 1. Le PSG n'a pas pris 10 points d'avance et voit même l'OM revenir à 5 unités au classement. Pire encore, Mbappé est revenu de vacances et s'est finalement blessé. Le PSG a tout perdu dans cette histoire...