Il veut arracher Messi au PSG et annonce du lourd pour Mbappé

Pierrick Levallet

Si le PSG cherche depuis plusieurs à mois à prolonger Lionel Messi, La Pulga aurait d'autres options pour son avenir. L'Argentin serait notamment dans le viseur de David Beckham, qui rêve de le faire venir à l'Inter Miami en MLS. Mais la légende anglaise, passée par le PSG, avoue être également un grand fan de Kylian Mbappé.

L’avenir de Lionel Messi est encore assez flou. Le PSG aimerait le prolonger. Mais pour le moment, La Pulga n’a pas encore pris sa décision. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG était optimiste sur ce dossier. Néanmoins, 90min a révélé que la direction parisienne commencerait à mettre la pression à Lionel Messi pour qu’il tranche définitivement.

«J’aime Leo», il lance un appel du pied à Messi https://t.co/x1HCLH3Udt pic.twitter.com/Y8rX8KDDEj — le10sport (@le10sport) February 3, 2023

Messi dans le viseur de Beckham en MLS ?

Outre le PSG, Lionel Messi aurait d’autres options pour son avenir. Un retour au FC Barcelone a déjà été évoqué, et un exil en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo également. Toutefois, La Pulga serait aussi sur les tablettes de l’Inter Miami d’un certain David Beckham. Mais l’ancien international anglais avoue être fan d’une autre star du PSG.

Beckham est fan de Mbappé