Catastrophe pour Mbappé, «le PSG n'a pas bien fait son boulot»

Touché lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier mercredi soir, Kylian Mbappé devrait être absent pendant trois semaines. Une terrible nouvelle pour le club de la capitale, qui a un calendrier très chargé en février. Pour Jean-Michel Larqué, les Parisiens ont mal géré l’international français après la Coupe du monde.

Si Christophe Galtier s’était voulu rassurant mercredi soir, les nouvelles ne sont finalement pas très rassurantes concernant Kylian Mbappé. En effet, le PSG a annoncé par le biais d’un communiqué que son attaquant devrait être absent pendant trois semaines.

La gestion de Mbappé interroge

Depuis, la gestion de Kylian Mbappé interroge. Après la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine, il était directement revenu à l’entraînement, avant de bénéficier d’une dizaine de jours de repos. L’international français a ensuite voyagé avec le reste du groupe pour la tournée du PSG au Qatar et en Arabie Saoudite, puis il a joué 90 minutes contre Pays de Cassel en Coupe de France.

« Peut-être que le PSG n'a pas bien fait son boulot »