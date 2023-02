Le PSG lâche un terrible aveu sur Mbappé en interne

Arthur Montagne

Bien que plutôt rassurant mercredi soir, le PSG a bel et bien annoncé une absence de trois semaines pour Kylian Mbappé qui devrait donc manquer les cinq prochains matches du club. Un coup dur par les Parisiens qui sont toutefois conscients de ne pas avoir idéalement géré l'après Coupe du monde.

Mercredi soir, l'image de Kylian Mbappé au sol a fait trembler le PSG. Il faut dire que l'attaquant français est indispensable et son absence pourrait s'avérer catastrophique. Mais les Parisiens vont bien devoir faire sans leur star pendant plusieurs matches.

Mbappé absent 3 semaines

En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a confirmé que Kylian Mbappé souffrait « d’une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral ». Son absence est donc estimée à trois semaines ce qui représente cinq matches, trois en Ligue 1 (Toulouse, Monaco et Lille), un en Coupe de France (OM) et un dernier en Ligue des champions (Bayern Munich).

Le PSG conscient de ses erreurs

Et en interne au sein du PSG, la gestion de Kylian Mbappé depuis son retour de la Coupe du monde est débattue. Il faut dire que l'attaquant français n'a pas coupé après la finale perdue par l'équipe de France et a disputé deux matches très rapidement. Après un break de 10 jours avec des vacances aux Etats-Unis, Mbappé a été préservé contre Rennes avant de s'envoler à nouveau pour la tournée du PSG au Qatar et en Arabie Saoudite. Par la suite, il a également disputé l'intégralité de la rencontre face aux amateurs de l'US Pays de Cassel (7-0) en Coupe de France. Par conséquent, entre l'enchaînement des matches et les déplacements en avion, certains au PSG auraient préféré qu'il ait une vraie coupure après la Coupe du monde, à l'image de Lionel Messi. Mais c'est désormais trop tard et les Parisiens devront faire sans Kylian Mbappé pour leurs cinq prochains matches.