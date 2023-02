Le PSG a fait une grossière erreur avec Mbappé

Amadou Diawara

Lors de la dernière journée de Ligue 1, Kylian Mbappé s'est blessé à une cuisse face à Montpellier. Victime d'une lésion, le numéro 7 du PSG devrait manquer le duel face au Bayern le 14 février. Et à en croire Jean-Marcel Ferret, ancien médecin de l’OL et des Bleus, le club de la capitale est en partie responsable du pépin physique de Kylian Mbappé.

Après avoir disputé la finale de la Coupe du Monde avec les Bleus , Kylian Mbappé a décidé de faire son retour à l'entrainement avec le PSG seulement trois jours plus tard. Un choix validé par sa direction. Après avoir réalisé quelques matchs avec le club de la capitale, Kylian Mbappé a pris quelques jours de repos bien mérités et s'est envolé pour les Etats-Unis, puis le Maroc, avec son grand ami Achraf Hakimi (quatrième du Mondial avec les Lions de l'Atlas).

«Avec les décalages horaires, c’est sûr que ça fragilise»

A son retour de vacances, Kylian Mbappé a participé à la tournée du PSG au Qatar et en Arabie Saoudite, où il a pu se frotter à son idole de jeunesse Cristiano Ronaldo. Et malheureusement pour le numéro 7 parisien, il s'est blessé à une cuisse ce mercredi soir à Montpellier. Victime d'une lésion, comme annoncé par le PSG, Kylian Mbappé sera absent trois semaines. Par conséquent, il manquera le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern le 14 février.

«On ne se blesse pas musculairement par hasard»