«Furieux», le PSG pète les plombs après le fiasco du Mercato

Alors que le PSG avait trouvé un accord avec Chelsea pour le prêt sans option d’achat d’Hakim Ziyech, le deal a capoté en raison d’un souci d’envoi de documents. Le club de la capitale serait « absolument furieux » contre les Blues à qui il en veut après cette fin de mercato rocambolesque.

Cet hiver, le PSG avait annoncé que le mercato ne serait pas très chargé. Mais en cas de départ, une recrue était attendue. Pablo Sarabia est parti à Wolverhampton mais aucun joueur n’est venu renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Pourtant, le dossier Hakim Ziyech était bien avancé, un accord avait même été trouvé entre le PSG et Chelsea. Mais le deal a capoté au dernier moment en raison d’une erreur des Blues dans l’envoi des documents…

«La responsabilité n’incombe pas à notre club»

« Pour différentes raisons, on n'a pas pu faire le joueur que l’on avait ciblé. On a cet effectif là. J’ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Evidemment, dans un calendrier chargé il faut faire attention aux blessure et à la fatigue. Je suis satisfait de l’effectif que l’on avait en début de saison. Malheureusement, on aurait pu le renforcer à la suite du départ de Pablo (Sarabia). On n’a pas pu le faire. Je crois que la responsabilité n’incombe pas à notre club. C’est comme ça, c’est la vie, on regarde devant », a réagi Christophe Galtier après la victoire du PSG à Montpellier.

Le PSG regrette le comportement de Chelsea