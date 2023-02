PSG : «Aucun problème avec Kylian», la grosse mise au point de Messi 

Hugo Chirossel

Coéquipiers au PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont affrontés le 18 décembre dernier en finale de la Coupe du monde. Une rencontre remportée par l’Albiceleste, qui a été suivie par des célébrations qui ont beaucoup fait parler. À tel point que l’on se demandait comment les retrouvailles entre les deux hommes allaient se passer. Interrogée à ce sujet, la Pulga a confié que tout allait bien entre lui et l’international français.

Le 18 décembre dernier, l’équipe de France et l’Argentine nous ont offert une finale de Coupe du monde qui restera dans les annales. Si cette finale est considérée par certains comme la plus belle de l’histoire, les célébrations qui ont suivi n’ont parfois pas été à la hauteur. Notamment celles d’Emiliano Martinez, qui s’en est pris plus d’une fois à Kylian Mbappé.

Mbappé cible des célébrations argentines

Le gardien argentin s’était affiché en train de porter une poupée sur laquelle il avait mis un masque à l’effigie de l’international français, le tout en se tenant juste à côté de Lionel Messi. La passivité de la Pulga avait interrogé, à tel point que l’on se demandait comment ses retrouvailles avec Kylian Mbappé au PSG allaient se passer.

« Aucun problème avec Kylian »