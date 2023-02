Mbappe se rate totalement, il est sans pitié

Axel Cornic

Kylian Mbappé a vécu une soirée noire ce mercredi, même si le Paris Saint-Germain a remporté la victoire face à Montpellier (1-3). La star parisienne est en effet sortie sur blessure et inquiète à quelques jours d choc face au Bayern Munich, mais elle a aussi montré un visage assez décevant, avec notamment deux penalties ratés.

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé impressionnait par sa froideur face au but, avec trois penalties passés en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine. Visiblement, la pression était plus forte ce mercredi au stade de La Mosson ! La star du PSG a en effet raté coup sur coup deux penalties face à Montpellier… avant de sortir sur blessure.

Une mauvaise gestion du cas Mbappé ?

En marge de la rencontre, Daniel Riolo s’est interrogé sur cet après Coupe du monde de Mbappé, pas forcément bien géré selon lui. « Avant d’arriver à cette blessure, on peut dire ce qu’on pressentait de cette Coupe du monde » a-t-il analysé, au micro de RMC Sport . « Il y a eu cette reprise après les vacances, puis il est reparti en vacances, puis il est revenu pour cette tournée au bout du monde, puis la reprise... tout cela à quelques semaines d’une échéance importante sans se reposer, car on ne peut pas faire de turn-over avec les trois de devant ».

