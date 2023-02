Messi, Mbappé, Neymar… Une bombe est réclamée au PSG, il hallucine

La rédaction

Décevants depuis quelques semaines, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar marquent le pas. Certains réclament la dissolution du trio offensif, à quelques jours du huitième de finale aller de Ligue des champions. Des débats, qui n'ont pas lieu d'être selon Jérôme Rothen. L'ancien joueur du PSG n'a pas hésité à défendre les trois stars parisiennes, mais aussi Christophe Galtier.

Face au Stade de Reims dimanche dernier, Neymar a trouvé le chemin des filets, mais la copie rendue reste insuffisante (1-1). Et les coupables sont identifiés. Le milieu de terrain aligné (Vitinha, Fabian Ruiz et Carlos Soler) s'est retrouvé en difficulté. Certains pointent aussi du doigt le manque d'efforts défensifs du trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Daniel Riolo n'a pas hésité à réclamer des changements. « Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé ? Que ce soit Zinedine Zidane ou n'importe qui d'autre, aucun ne ferait jouer les trois de devant ensemble, parce que c'est impossible » a-t-il confié. Au micro de son émission, Jérôme Rothen a tenu à lui répondre.





« Je trouve ça incroyable qu’on fasse des débats là-dessus »

« Ils sont totalement entraînables et je trouve ça incroyable qu’on fasse des débats là-dessus et que certains disent qu’on ne peut pas gagner avec ces joueurs-là. Qu’on ait pas envie d’y toucher avant un match, je trouve ça totalement justifiable par les stats incroyables de ces joueurs-là. Après, il y a la forme du moment. C’est en ce sens que je dis qu’ils sont entraînables. L’entraîneur, c’est quand même lui qui les voit tous les jours à l’entraînement, qui voient comment ils sont investis » a confié l'ancien joueur du PSG. Selon lui, la MNM va très certainement retrouver son efficacité dans les prochaines semaines.

« C’est arrivé à tous les joueurs d’être moins bien physiquement ou moins bien mentalement»

« C’est arrivé à tous les joueurs d’être moins bien physiquement ou moins bien mentalement,. Psychologiquement, il y a peut-être aussi une lassitude, et on le voit sur les prestations et sur l’attitude de Leo Messi. Mais il n’y a pas mieux placés que Christophe Galtier et son staff pour s’en rendre compte. Il les a tous les jours. Nous, on ne peut pas se rendre compte de ça. Pour moi, la chose essentielle c’est que, quand Christophe Galtier fait une équipe, c’est qu’il se dit ‘je vais gagner avec cette équipe-là » a déclaré Rothen.

