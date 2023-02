«Il hallucine complètement», Messi n’avait jamais vécu ça !

Arthur Montagne

Arrivé au PSG durant l'été 2021, Lionel Messi a pris ses marques à Paris mais également au Parc des Princes. D'après Guillem Balague, biographe officiel de La Pulga dont il est très proche, le Champion du monde «hallucine complètement» face à l'ambiance de l'enceinte parisienne.

Après avoir passé toute sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a changé de club pour la première fois de sa carrière en 2021 en s'engageant avec le PSG. Une nouvelle vie pour La Pulga qui découvre notamment un nouveau stade, à savoir le Parc des Princes. Et à en croire Guillem Balague, son biographe, Lionel Messi est fan de l'enceinte de la porte d'Auteuil.

«Il ne manque qu’une chose», il jette un froid sur l’avenir de Messi au PSG https://t.co/8Ie4Ucf1Pc pic.twitter.com/bto12fQuma — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

Messi est fan du Parc des Princes

« Il hallucine complètement ! C’était déjà le cas le jour de son arrivée à l’aéroport, quand il avait sorti la tête pour saluer le public et qu’ils étaient des milliers, sous la pluie, pour l’accueillir avec des drapeaux et des tambours », lance le journaliste espagnol dans une interview accordée à 20 Minutes avant de poursuivre.

«L’ambiance n’a rien à voir avec ce qu’il a vécu au Camp Nou»