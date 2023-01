Alerte au PSG, il met un énorme coup de pression

Hugo Chirossel

Tenu en échec par le Stade Reims dimanche soir au Parc des Princes (1-1), le PSG a du mal à enchaîner depuis la reprise post-Coupe du monde. Des résultats et des performances qui inquiètent, à deux semaines du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a fait passer un message à ses joueurs.

Invaincu jusque-là, le PSG a concédé ses deux premières défaites depuis la reprise post-Coupe du monde. Les hommes de Christophe Galtier se sont inclinés contre le RC Lens (3-1) et le Stade Rennais (1-0). S’ils n'ont pas perdu dimanche dernier face au Stade de Reims (1-1), les Parisiens n’ont pas convaincu pour autant. Des résultats qui ont de quoi inquiéter, alors que le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich se rapproche à grands pas.

« On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé »

Avant ce choc face aux Bavarois, le PSG a d’autres échéances, à commencer par un déplacement à Montpellier mercredi. Présent en conférence de presse ce mardi, Christophe Galtier a envoyé un message à son groupe. « C'est insuffisant. En termes de points et de jeu. Urgence ? On doit rapidement retrouver un niveau de jeu beaucoup plus élevé et surtout faire des points mais il arrive dans une saison qu'il y ait une mauvaise période. C'est le cas. Le bilan sur la qualité de notre jeu ? Vous avez raison. On a un mois de février chargé, avec des matches à élimination directe. Janvier n'a pas été bon. Maintenant on travaille tous pour y remédier », a déclaré l’entraîneur du PSG.

« Ce que nous avons produit était carrément insuffisant »