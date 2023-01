« Pathétique », il se lâche totalement sur le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A quelques jours d'un match capital en Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG n'a pu faire mieux qu'un match nul face au Stade de Reims ce dimanche. Une prestation jugée « pathétique » par Pierre Ménès, qui a pointé du doigt la faiblesse du trio Fabian Ruiz, Vitinha et Carlos Soler.

Le PSG pensait obtenir la victoire face au Stade de Reims ce dimanche. Encore devant au début des arrêts de jeu, le club parisien s'est fait rejoindre dans les ultimes instants de la rencontre grâce à un but de Folarin Balogun (1-1). Sur sa chaîne Youtube , Pierre Ménès a commenté ce match du PSG et n'a pas hésité à critiquer la prestation du trio Vitinha-Fabian Ruiz-Carlos Soler au milieu de terrain.





«Le PSG n'avait pas les moyens», il lâche un terrible constat sur le mercato https://t.co/iCoorZqNd5 pic.twitter.com/zCTVLg8AHY — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Pierre Ménès fracasse le milieu de terrain aligné

« La première mi-temps du PSG a été pathétique, mais comment voulez-vous qu’il en soit autrement avec un milieu Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, qui joue 90 % de ses ballons à l’arrière… Du coup Neymar doit reculer, et il n’a pas ménagé ses efforts » a-t-il confié.

L'entrée de Verratti a tout changé