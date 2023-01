Zidane au PSG : l'incroyable scénario pour Messi, Neymar et Mbappé

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane est annoncé du côté du PSG. En effet, le club parisien serait prêt à remplacer Christophe Galtier par le Ballon d'Or 1998. Et à en croire Daniel Riolo, Zinedine Zidane n'alignerait pas Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ensemble s'il était sur le banc du PSG.

Lors de l'été 2021, Zinedine Zidane a décidé de quitter le Real Madrid avec un plan en tête : prendre la succession de Didier Deschamps en équipe de France. Toutefois, le Ballon d'Or 98 va devoir s'armer de patience avant de voir son souhait se réaliser, et ce, parce que le sélectionneur des Bleus vient d'être prolongé jusqu'en juillet 2026, soit après la prochaine Coupe du Monde.

«Zidane ne ferait pas jouer Mbappé, Neymar et Messi ensemble»

En attendant l'été 2026, Zinedine Zidane devrait reprendre du service, et ce, pour ne pas enchainer les années sans activité. Et à en croire les dernières informations de Marca , le technicien français pourrait rebondir du côté du PSG, qui penserait à l'installer à la place de Christophe Galtier.

«Il faut s'enlever ça de la tête»