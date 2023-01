Icardi remplacé par un ancien de Ligue 1 ? Wanda Nara répond

Pierrick Levallet

Divorcée de Mauro Icardi, Wanda Nara tente de passer à autre chose de son côté. Et si cela signifiait se mettre en couple avec un ancien joueur de Ligue 1 et bien connu de l'attaquant argentin du PSG ? Selon les derniers échos, Wanda Nara entretenait une relation avec Keita Baldé. Mais face à ces différents bruits, la principale intéressée a mis les choses au point.

La guerre entre Mauro Icardi et Wanda Nara n’est pas prête de se terminer. Le couple est actuellement en plein divorce, et quelques révélations commencent à filtrer. Récemment, des échos ont fait part d’un Mauro Icardi qui essayerait de passer à autre chose. L’influenceuse Rocío Galera a révélé sur ses réseaux sociaux ses échanges avec l’attaquant argentin. Du côté de Wanda Nara, une folle rumeur a vu le jour.

Wanda Nara oublie Icardi avec un ancien de Ligue 1 https://t.co/HjqWjq3FV0 pic.twitter.com/BHOt1mhAWw — le10sport (@le10sport) January 26, 2023

Keita Baldé plutôt que Mauro Icard

Alors que Wanda Nara n'est plus avec Mauro Icardi, sa vie amoureuse continue de faire parler dans la presse. Et dernièrement, il avait été annoncé que l'ex-femme de l'attaquant argentin entretenait une relation avec... Keita Baldé. Passé par la Ligue 1 et l'AS Monaco, le Sénégalais avait d'ailleurs évolué avec Mauro Icardi du côté de l'Inter Milan.

Wanda Nara ne s’est pas encore remise en selle