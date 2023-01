PSG : «Verratti ? Je le verrais bien en petite frappe»

Thibault Morlain

Alors qu’on connaissait le Zlatan Ibrahimovic footballeur, on peut désormais le découvrir en tant qu’acteur. En effet, le Suédois est dans le casting du dernier film Astérix et Obélix. Le joueur du Milan AC s’est pas le premier footballeur à s’essayer à cet exercice et d’autres pourraient l’imiter à l’avenir. Marco Verratti, milieu de terrain du PSG, pourrait notamment avoir quelque chose à faire dans ce milieu.

Loin des terrains de football, Zlatan Ibrahimovic s’est essayé à un nouveau défi, celui de devenir acteur. En effet, le joueur du Milan AC est à l’affût dernier Astérix et Obélix. Et si cela donnait des idées à d’autres joueurs ? Cela a en tout cas été le cas pour Samuel Douhaire, critique cinéma pour Télérama .

« Il a une gueule et ce côté un petit peu filou »

C’est ainsi que ce dimanche, pour L'Equipe , Samuel Douhaire s’est imaginé Marco Verratti en acteur de cinéma. « Il a une gueule et ce côté un petit peu filou. Je le verrais bien en petite frappe, type Gomorra, genre le petit Napolitain à la fois insupportable et attachant », a-t-il expliqué sur le joueur du PSG.

« Il serait pas mal dans le rôle d’une crapule »