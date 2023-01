PSG : Verratti accusé d’avoir fait n’importe quoi pendant la Coupe du Monde

Axel Cornic

Le début d’année est assez délicat à gerer pour Marco Verratti, qui n’a joué qu’un tout petit match avec le Paris Saint-Germain. Absent de la Coupe du monde, l’international italien a ressenti une douleur à la cuisse le 10 janvier dernier et depuis, il n’a plus joué. Une situation qui n’a pas manqué de faire réagir, même si le PSG a annoncé un retour après la rencontre face à Reims programmée pour ce 29 janvier.

La pression monte, à seulement quelques semaines du choc des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Le PSG va rencontrer le Bayern Munich le 14 février puis le 8 mars et pour le moment, l’optimisme n’est pas au rendez-vous. Les cadres de l’équipe ne sont pas au mieux comme Neymar, qui n’a toujours pas digéré l’échec du Brésil à la Coupe du monde. Il n’est pas le seul puisque Marco Verratti galere également en ce début d’année, alors même qu’il n’a pas disputé le Mondial avec l’Italie.

Au PSG on attend une réponse, le Qatar entre en jeu pour Lionel Messi https://t.co/A4YbnT5GpW pic.twitter.com/J0Ua5Z4qlK — le10sport (@le10sport) January 25, 2023

« Pendant que les autres jouaient, il n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire »

Comme souvent Daniel Riolo est l’un des premiers détracteurs du milieu de terrain du PSG et dans l’ After Foot de ce mardi, il l’a une nouvelle fois taclé. « Verratti, qui soit dit en passant, vous l'aurez noté, est revenu après les fêtes pas du tout en forme. Parce que pendant la Coupe du monde, pendant que les autres jouaient, il n'a pas du tout fait ce qu'il fallait faire. À savoir, se maintenir en forme. C'est pour ça qu'il est blessé » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« On espère qu'il sera en forme le 14 février... ce n’est pas gagné »

« La picole, un peu de vin à table, le paquet de clopes quotidien... Il est revenu pas en forme. Et comme par hasard, il s'est blessé. On espère qu'il sera en forme le 14 février... ce n’est pas gagné » a poursuivi Riolo. « Le grand professionnel, qui devait revenir, puisque lui n'a pas joué la Coupe du monde, il devait être très, très fort. Il a fait des matches de rentrée, vraiment médiocre, et dans la foulée il se blesse. Et il a disparu. Souhaitons que sur la deuxième partie de saison et dès le 14 février il revienne au top niveau. Lui, l'idole des jeunes et le meilleur joueur de ce club parait-il ».

« Certains devraient donner l'exemple et pourraient peut-être être capitaines »