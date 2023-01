Nouvelle polémique au PSG, un mensonge est dénoncé

Guillaume de Saint Sauveur

Lundi soir, pour le déplacement en Coupe de France face à l'US Pays de Cassel, Kylian Mbappé portait le brassard de capitaine du PSG. Christophe Galtier a ensuite affirmé que ce nouveau statut de vice-capitaine avait été annoncé dès le début de saison pour l’attaquant de l’équipe de France, mais Presnel Kimpembe a démenti…

C’est très certainement une nouvelle affaire épineuse dont le PSG se serait bien passé à quelques jours du grand choc face au Bayern Munich, en 8e de finale de la Ligue des Champions. Lundi soir, alors que les hommes de Christophe Galtier ont cartonné en Coupe de France face aux amateurs de l'US Pays de Cassel (7-0) avec notamment un quintuplé de Kylian Mbappé, c’est justement le numéro 7 du PSG qui portait le brassard de capitaine au coup d’envoi, en l’absence de Marquinhos.

« C’était défini comme cela en début de saison »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier avait d’ailleurs clairement annoncé lundi soir que ce nouveau statut de vice-capitaine du PSG n’était pas une surprise pour Kylian Mbappé, et que cela avait été annoncé aux joueurs l’été dernier : « Le brassard de capitaine, cela a été défini comme ça depuis le début de la saison. J'avais décidé que Kylian devait être le second capitaine, il est resté au Paris Saint-Germain et il méritait d'avoir ce brassard quand Marquinhos n'est pas là », a confié l’entraîneur du PSG. Et pourtant, certains n’ont visiblement pas reçu le mot…

pic.twitter.com/sZQ5C2NvoS — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) January 24, 2023

Kimpembe dément, il n’était pas au courant