Surprise au PSG, il met la pression sur un pote de Mbappé

Arthur Montagne

Après une grave blessure lors de son prêt à Bordeaux, Timothée Pembélé revient petit-à-petit et était même titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG lors de la large victoire contre l’US Pays de Cassel (7-0). Une solution supplémentaire pour Christophe Galtier, et le jeune défenseur formé au PSG annonce même ses ambitions face à Achraf Hakimi et Nordi Mukiele.

Victime d'une rupture des ligaments croisés la saison dernière lors de son prêt aux Girondins de Bordeaux, Timothée Pembélé fait son retour à la compétition et était titulaire pour affronter l'US Pays de Cassel en Coupe de France (7-0). La fin d'un long calvaire pour le joueur formé au PSG qui ne manque pas d'ambition et qui pourrait offrir une belle option pour Christophe Galtier à un poste où Achraf Hakimi et Nordi Mukiele sont en concurrence. Pembélé semble en tout cas vouloir se prendre au jeu.

Pembélé, la bonne surprise du PSG ?

« Oui je suis très content. Ça fait huit mois que je n'ai pas joué parce que j'avais eu une longue blessure. J'ai eu beaucoup de galères. Et maintenant, refaire un match titulaire avec le PSG, c'est beaucoup de plaisir et aujourd'hui je voulais surtout, surtout prendre du plaisir. Je l'ai fait, je suis content du match et que tous les coéquipiers, le staff m'ont aidé pour cela », lance-t-il au micro de beIN SPORTS , avant de poursuivre.

«C'est très bon pour mon moral»