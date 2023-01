Neymar dégoupille, le PSG prend une grande décision

Arthur Montagne

Lundi soir à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France, le PSG s'est largement imposé contre les amateurs de l'US Pays de Cassel (7-0). Une victoire acquise notamment grâce à un quintuplé de Kylian Mbappé, mais Neymar s'est également illustré à sa manière. Buteur, le Brésilien a surtout fait parler de lui pour son comportement qui a poussé Christophe Galtier à interpeller sa star à la mi-temps.

Sans trembler, le PSG a facilement tenu son rang contre l'US Pays de Cassel lundi soir avec une victoire très large (7-0) acquise notamment grâce à un quintuplé de Kylian Mbappé. Buteur et auteur de deux passes décisives, Neymar a également contribué au succès du PSG, mais le Brésilien a également fait parler de lui par son comportement. Visiblement très agacé, Neymar est apparu irrité en première période, après avoir pris plusieurs coups de la part de joueurs adverses. Après le match, Christophe Galtier a évoqué ce cas en conférence de presse.

Gros problème au PSG, Neymar et les stars sont visés https://t.co/Od12hSVbef pic.twitter.com/Nx0z1YDAMT — le10sport (@le10sport) January 23, 2023

Galtier se prononce du Neymar

« Oui, il a un jeu de contacts. Il est, quand il décroche, entre les lignes. Il a la volonté d'éliminer l'adversaire donc cela crée des duels? Sur le fait de les avoir maintenu tous les deux dans le match, j'ai estimé qu'ils avaient besoin de jouer et de rejouer ensemble », lâche l'entraîneur du PSG dans une premier temps, avant de s'attarder plus en détails sur le cas Neymar.

«J'ai parlé évidemment à la mi-temps à Neymar»