PSG : Neymar dézingué, «il n’est plus respecté par personne»

Axel Cornic

Alors que Kylian Mbappé est à nouveau applaudi après son quintuplé conte Pays de Cassel en 16e de finale de Coupe de France (0-7), Neymar fait également parler de lui… mais pas vraiment en bien. Le Brésilien est en effet très critiqué pour son comportement lors du match de ce lundi soir, au cours duquel il a écopé d’un carton jaune.

L’après Coupe du monde n’est pas simple pour Neymar. L’échec du Brésil n’a pas encore été digéré et le retour au PSG a été assez délicat, avec l’attaquant star qui n’a pas marqué le moindre but depuis la reprise de la Ligue 1.

Un but, mais pas un grand Neymar

La période de disette est terminée, puisque Neymar a retrouvé le chemin des buts en Coupe de France face à la modeste équipe de Pays de Cassel. Pourtant, le comportement du numéro 10 du PSG a été pointé du doigt, avec des nombreux geste d’humeur qui ne passent pas vraiment.

« Il marque et il chambre, on va finir par découvrir qu’il a mauvais esprit et que ce n’est pas un bon gars »