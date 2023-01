PSG : Après avoir recadré Neymar, il lui passe la pommade

Pierrick Levallet

Depuis qu'il est revenu de la Coupe du monde, Neymar affiche un visage totalement différent. Le Brésilien n'est plus aussi efficace qu'avant, et les supporters parisiens commencent à s'agacer. Alors que des rumeurs évoquaient des douleurs à la cheville pour le Brésilien, Christophe Galtier n'a pas hésité à monter au créneau pour sa star de 30 ans.

Avant de s’envoler pour la Coupe du monde, Neymar affichait un visage rayonnant avec le PSG. La star de 30 ans apparaissait même métamorphosée, déterminée pour le Mondial qui approchait. Néanmoins, tout ne s’est passé comme prévu pour lui au Qatar avec cette élimination du Brésil face à la Croatie en quarts de finale.

Un Neymar différent depuis la Coupe du monde

Depuis son retour de la Coupe du monde, Neymar ne démontre pas la même efficacité qu’avant de s’envoler pour le Qatar. Le Brésilien se serait d'ailleurs fait recadrer par Christophe Galtier à en croire les informations de RMC Sport . Le technicien du PSG aurait reproché le manque de motivation de son équipe, et la star de 30 ans se serait senti visée. Malgré tout, Christophe Galtier continue de soutenir son joueur.

«Il n’a pas encore retrouvé toute sa fluidité dans le jeu»