«Occupez-vous des trottoirs» : Le PSG poussé dehors, Hidalgo se fait allumer

Amadou Diawara

Depuis plusieurs semaines, le PSG et la mairie de Paris sont au bras de fer concernant le Parc des Princes. Alors qu'Anne Hidalgo refuse catégoriquement de vendre l'enceinte au club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, le CUP s'est mobilisé dans la nuit de samedi à dimanche. En effet, le groupe de supporters du PSG a tenté de faire plier Anne Hidalgo à sa manière.

Le PSG et la mairie de Paris n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Depuis de longues semaines, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi essaie de convaincre Anne Hidalgo de lui vendre le Parc des Princes, et ce, pour pouvoir réaliser des travaux d'agrandissement et percevoir plus de recettes. Toutefois, la maire de Paris ferme totalement la porte à cette option. Au grand dam du PSG et de ses supporters.

28 Janvier 2023Action devant la mairie de Paris."OCCUPEZ VOUS DES TROTTOIRS LAISSEZ NOUS LE PARC"Acte 1... @Anne_Hidalgo LE PSG C'EST LE PARC DES PRINCES. pic.twitter.com/D8KjOQq8rQ — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) January 29, 2023

«Occupez-vous des trottoirs, laissez-nous le Parc»

Face au refus catégorique d'Anne Hidalgo, le PSG pourrait déménager et quitter le Parc des Princes pour se trouver un tout nouveau stade. Un scénario que le CUP (Collectif Ultras Paris) ne veut pas voir se produire.

«Le PSG, c'est le Parc des Princes»