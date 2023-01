Il rêve de ruiner les plans du PSG sur le mercato

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cette fois-ci, le PSG a bien bouclé le recrutement de Milan Skriniar. Le joueur de l'Inter Milan l'a annoncé, il a signé avec le club de la capitale pour débarquer libre l'été prochain, mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Des discussions sont en cours pour un transfert de Skriniar dès cet hiver, au grand dam de Simone Inzaghi, l’entraîneur de l’Inter.

Après son échec l’été dernier, le PSG a relancé le dossier Skriniar comme vous l’a récemment indiqué le10sport.com. Luis Campos a enfin réussi puisque ce dimanche, le joueur de l'Inter Milan a annoncé sa signature à Paris : « C’est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs ». Skriniar va donc débarquer dans la capitale en fin de saison, lorsque son contrat avec l’Inter aura pris fin, mais Luis Campos ne compte pas s’arrêter là. Le PSG négocie en effet avec la formation milanaise le transfert de Milan Skriniar, afin de pouvoir compter sur ses services dès cet hiver.

Ça discute pour le transfert d’Inzaghi

Les discussions sont en cours, mais les deux clubs campent sur leurs positions pour le moment. L’Inter réclamerait 20M€ tandis que le PSG serait prêt à offrir plus de 10M€, ce qui n’empêcherait pas le club de la capitale de se montrer confiant à l’idée de boucler ce dossier avant mardi soir. De son côté, Simone Inzaghi espère forcément que Luis Campos connaîtra une nouvelle déconvenue en ce mois de janvier.

Prudent, Inzaghi espère le conserver