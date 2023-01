EXCLU - Mercato : Le PSG reprend espoir sur Skriniar, mais…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur la piste de Milan Skriniar depuis bientôt un an, le PSG reprend espoir dans le dossier. Le défenseur slovaque se dirige en effet vers un départ de l’Inter Milan après avoir repoussé la dernière offre pour prolonger son contrat. Paris a repris les discussions mais la marge de manœuvre financière reste problématique.

Le PSG a fait de Milan Skriniar sa priorité du dernier mercato estival pour le secteur défensif. Christophe Galtier souhaitant installer une défense à trois, le club a convenu qu’un quatrième homme serait le bienvenu en plus de Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos. A l’époque, le jeune El Chadaille Bitshiabu semblait encore un peu tendre, malgré tout son talent. Mais le dossier a semblé plus compliqué que prévu. L’Inter Milan n’a pas écouté les approches parisiennes.

Skriniar ne prolongera pas

Certain de pouvoir prolonger Milan Skriniar, dont le contrat court jusqu’en juin prochain, l’Inter Milan poursuit des discussions depuis l’été en ce sens. Mais comme vient de le révéler Bild , le Slovaque a refusé la dernière offre transmise par ses dirigeants. Et nos sources indiquent qu’il se dirige effectivement vers un départ, libre, cet été.

Le PSG se positionne à nouveau