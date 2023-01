Son transfert au PSG est annoncé, l’histoire est rocambolesque

Axel Cornic

Grande priorité du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar est plus que jamais proche d’une arrivée. En refusant de prolonger avec l’Inter, le Slovaque semble s’être promis au PSG et un transfert dès cet hiver pourrait même être bouclé. Dans son pays natal on a d’ailleurs rapporté des déclarations ce dimanche faisant état d’un contrat d’ores et déjà signé avec le club de la capitale... mais les choses semblent être allées trop vite.

Il ne reste plus que quelques jours avant la fin du mercato hivernal et le PSG peut frapper un très gros coup. Après avoir essuyé plusieurs échecs l’été dernier, Luis Campos semble être sur le point de rafler la mise avec Milan Skriniar, dont l’agent a annoncé la volonté de ne pas prolonger avec l’Inter. Ainsi, le défenseur semble être destiné à rejoindre le PSG, puisque la fin de son contrat approche à grands pas.

Skriniar, enfin la bonne

Mais pourquoi ne pas aller plus vite ? Plusieurs sources ces dernières heures ont parlé de la volonté de Luis Campos de boucler dès cet hiver le dossier Skriniar, offrant un renfort de taille à Christophe Galtier. La Gazzetta dello Sport explique que le PSG aurait formulé une offre de 10M€, mais l’Inter en réclamerait près de 20M€.

La déclaration choc de Skriniar...

Un nouveau chapitre de ce feuilleton a été écrit par le site futbalsfz.sk , qui ce dimanche a publié un article rapportant des déclarations de Milan Skriniar. « C'est vrai, j'ai signé pour le PSG, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J'attends un accord entre les clubs » aurait déclaré le défenseur de l’Inter, ce qui a forcément enflammé la situation.

Finalement disparue !

Mais seulement quelques minutes après la publication de ce papier, le site futbalsfz.sk est revenu sur ses pas et en a modifié le contenu. Désormais, plus question de déclarations rapportés de Skriniar, mais plutôt une confirmation indirecte faite par le joueur. D’ailleurs, il a été ajouté que les détails du contrat qu’il aurait signé avec le PSG ne sont pas connus.