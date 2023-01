Le mercato du PSG s’emballe enfin, nouveau coup dur

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG cherche toujours un défenseur central, les dirigeants parisiens aimeraient s’offrir Milan Skriniar dès cet hiver. Paris aurait fait une offre de 10M€ pour le joueur slovaque : refusée par l’Inter Milan. Le club italien attendrait au moins le double pour laisser partir son capitaine.

Ce n’est une surprise pour personne, le dossier Milan Skriniar est reparti de plus belle au PSG. En fin de contrat à l’issue de la saison, l’international slovaque ne prolongera pas avec l’Inter Milan et Paris est favori pour l’accueillir. Selon Gianluca Di Marzio, tout serait déjà signé entre le PSG et Milan Skriniar. Pourtant, en conférence de presse, Christophe Galtier continuait de faire de la langue de bois.

«Il s‘écrit beaucoup de choses»

« On est dans une période de mercato, il s‘écrit beaucoup de choses mais on est confronté à beaucoup d’informations et de désinformation, a-t-il lancé en préambule. Honnêtement, les questions sur le mercato sont entre les mains de notre président et Luis Campos. Moi je suis très concentré sur la série de matchs qui arrivent et on fera le point au lendemain de la clôture du mercato. Je vous ai dit avec franchise et honnêteté que, s’il y avait un départ, on voulait le compenser. Le départ a eu lieu dans le secteur offensif sur notre côté droit. On cherche évidemment un joueur à ce poste. On verra bien si ce sera untel, untel ou peut-être personne. Le mercato, en ce moment avec l’enchaînement des matchs – c’est mon président et Luis Campos qui travaillent dessus. Et moi j’ai beaucoup de travail sur les matchs qui se présentent », a confié l’entraîneur du PSG devant les médias.

Le PSG a dégainé pour Skriniar !

Même si Christophe Galtier esquive un peu le sujet, le PSG agit en coulisses. Toujours selon Gianluca Di Marzio, les dirigeants parisiens auraient dégainé une offre de 10M€ pour s’offrir les services de Milan Skriniar dès cet hiver. L’Inter Milan, qui aimerait finir la saison avec son capitaine, a refusé la proposition du PSG et en demande le double. Reste à savoir si Luis Campos acceptera de débourser une telle somme cet hiver.