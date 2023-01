Envoyé à Paris, il recale tout le monde sauf le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête d’un attaquant pour remplacer Pablo Sarabia, qui a rejoint Wolverhampton cet hiver, le PSG pourrait tenter sa chance avec Nicolo Zaniolo. Proposé à Paris, l’international italien - également pisté par Bournemouth, Tottenham et le Milan AC - aurait refusé les approches de ces différents clubs. L’AS Roma veut absolument s’en séparer, de quoi faciliter la tâche de Luis Campos.

Maintenant que Pablo Sarabia a quitté le PSG pour rejoindre Wolverhampton, le club de la capitale doit lui trouver un remplaçant. Alors que le marché des transferts fermera ses portes mardi soir à 23h59, le PSG n’a toujours pas trouvé son bonheur. Pourtant, Luis Campos a activé plusieurs pistes, notamment en Ligue 1. Rayan Cherki intéresse Paris, trois offres sont mêmes arrivées sur le bureau des dirigeants de l’OL mais ils les ont toutes refusées. Le dossier pourrait être rouvert l’été prochain.

Cherki, Malcom et ensuite ?

Malcom, le joueur du Zénith Saint Petersbourg, est un autre feuilleton sur lequel le PSG travaille. Brillant lors de son passage à Bordeaux, le Brésilien n’avait pas eu autant de succès à Barcelone. En cas de nouvel échec, le PSG pourrait tenter sa chance avec Nicolo Zaniolo. Comme l’expliquait Foot Mercato , l’international italien a été proposé à Paris, lui qui veut absolument quitter l’AS Roma cet hiver.

Le PSG a un boulevard pour Zaniolo