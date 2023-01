Une star pousse pour son départ, le PSG le bloque

Thomas Bourseau

Keylor Navas semble en avoir marre de sa situation sportive du côté du PSG et aimerait connaître le football anglais à Nottingham Forrest. Néanmoins, aucun terrain n’est à signaler entre les deux clubs alors que la clôture du mercato hivernal approche.

Alors qu’il avait prolongé son contrat en 2021 après deux saisons de haute volée avec le PSG, Keylor Navas a vu une opportunité en or sur le marché des agents libres lui faire de l’ombre au Paris Saint-Germain. En effet, en juillet 2021, Gianluigi Donnarumma débarquait au PSG et poussa dès lors Navas petit à petit sur le banc des remplaçants jusqu’à qu’il devienne officiellement la doublure du champion d’Europe en titre avec l’Italie à la dernière intersaison.

Navas a choisi Nottingham Forrest, ça discute

Il est depuis question d’un départ du PSG. Cependant, l’opération montée de toutes pièces avec le Napoli l’été dernier est tombée à l’eau, obligeant Keylor Navas à poursuivre au PSG sans être le titulaire. Avant la clôture du mercato hivernal, Navas aimerait rejoindre Nottingham Forrest et a déjà pris la décision de snober le Al-Nassr et Cristiano Ronaldo comme le10sport.com vous l’a révélé le 26 janvier dernier. Pour autant, on vous dévoilait qu’aucun accord n’avait été trouvé et que les discussions se poursuivaient.

C’est confirmé, le PSG va dégainer pour ce transfert https://t.co/7Vt1G6bZTO pic.twitter.com/CZeD37aCJf — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Pas de feu vert du PSG pour le deal Navas