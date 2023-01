EXCLU - Mercato - PSG : Keylor Navas a fait son choix !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Dans les derniers jours du mercato d’hiver, le dossier Keylor Navas s’accélère. Après plusieurs semaines de discussions avec différentes écuries d’Europe et du Moyen-Orient, le portier du PSG a fait son choix. Il opte pour Nottingham Forrest. Mais encore faut-il parvenir à trouver un accord financier.

Keylor Navas n’a pas pu rebondir l’été dernier. Un départ avorté qui a autant perturbé les plans du PSG que de son gardien de but. Avec l’ouverture du mercato hivernal, c’est une nouvelle opportunité de quitter Paris qui s’est offert à l’ancien portier du Real Madrid. Depuis près d’un mois, plusieurs discussions sont menées. Et Keylor Navas vient de trancher.

Cap sur Nottingham

Selon nos informations, Keylor Navas a choisi. Il souhaite tourner son regard vers la Premier League et le club qui se démène le plus pour le signer : Nottingham Forrest. Comme le10sport.com l’a révélé le 20 janvier, les dirigeants anglais ont accéléré les discussions avec le PSG et l’entourage du joueur. Un coup de boost qui a porté ses fruits puisque Keylor Navas a rendu sa décision : c’est oui pour Nottingham.

Navas ne veut pas d’Al-Nassr

Autre écurie dans la boucle des discussions, le club saoudien d’Al-Nassr. Après Cristiano Ronaldo, l’écurie de Rudi Garcia a ciblé le gardien du PSG. A l’écoute, le clan Navas a finalement repoussé les avances pour se tourner vers Nottingham Forrest. Mais le plus dur reste à faire, à présent : trouver un accord financier. Au PSG, Keylor Navas émarge à près d’un million d’euros par mois. Malgré des finances bien plus avantageuses que la moyenne européenne, Nottingham Forrest ne peut s’aligner sur une telle somme. Les négociations sont en cours entre toutes les parties pour tenter de s’accorder d’ici le début de semaine prochaine.