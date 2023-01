EXCLU - Mercato - PSG : Nottingham Forrest accélère pour Keylor Navas

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Très courtisé en ce mercato d’hiver, Keylor Navas est notamment la cible d’un club anglais. Il s’agit de Nottingham Forrest, pensionnaire de Premier League. A l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est la piste principale actuellement en discussion pour le PSG.

Après son départ avorté de l’été 2022, Keylor Navas ne devrait pas manquer l’occasion de rebondir cet hiver. Les pistes sont là pour le gardien de but du PSG, devancé dans la hiérarchie par Gianluigi Donnarumma. Pour la suite de sa carrière, l’ancien du Real Madrid a le choix entre l’Angleterre et une destination plus exotique nommée Al-Nassr.

Nottingham pousse fort

Comme le journal L’Equipe l’a évoqué, parmi les clubs anglais, il y a bien Nottingham Forrest. Nos sources confirment que le pensionnaire de Premier League tente de convaincre le gardien du PSG de venir en janvier. Selon nos informations, un gros pressing est réalisé par les dirigeants anglais auprès du PSG, mais surtout de l’agent de Keylor Navas, Jorge Mendes. Ce dernier discute désormais activement pour envisager une opération.

Al-Nassr est bien là