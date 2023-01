Le PSG tente un transfert de folie

Arthur Montagne

Toujours en quête de renforts offensifs, dès cet hiver et à plus long terme, le PSG s'active afin de remplacer Pablo Sarabia qui s'est engagé avec Wolverhampton pour 5M€ plus 2M€ de bonus. Et visiblement, le club de la capitale aurait de grandes ambitions et s'intéresserait notamment à Kai Havertz qui voit la concurrence se renforce à Chelsea.

Derrière les trois stars offensives du PSG, il est difficile d'exister. Cette saison, Carlos Soler et Hugo Ekitike tentent se faire une place dans l'ombre de Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Pablo Sarabia l'a d'ailleurs bien compris et s'est engagé avec Wolverhampton pour 7M€, bonus compris. Une situation qui pousse donc le PSG à envisager de trouver un remplaçant à l'international espagnol. Et un gros nom serait suivi.

Havertz dans le viseur du PSG ?

En effet, selon les informations de Media Foot , le PSG s'intéresserait à Kai Havertz. Recruté pour 80M€ en 2020 et sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international allemand joue beaucoup à Chelsea mais se montre parfait irrégulier. Surtout, les Blues connaissent une saison très compliquée qui devrait les priver de Ligue des champions la saison prochaine.

Chelsea doit vendre